Хабаровский край лидирует по выпуску молоди тихоокеанских лососей

Особое внимание специалисты уделяют чавыче — самой крупной и ценной разновидности тихоокеанского лосося. В России её молодь выращивается только на Камчатке, на Малкинском заводе, где используют уникальную технологию с геотермальными водами. Это позволяет до 90% кеты, приходящей на нерест в реку Паратунка, получать из местного разведения.