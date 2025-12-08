Хабаровский край лидирует по выпуску молоди тихоокеанских лососей

В Хабаровском крае предприятия «Главрыбвода» выпустили в местные водоёмы более 85 миллионов мальков тихоокеанских лососей — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства региона. Это включает кету, горбушу, кижуча, нерку и чавычу, что помогает восполнять популяции и поддерживать экологическое равновесие.
Сравнительно по Дальнему Востоку лидируют Сахалин с 142,3 млн мальков, Камчатка — 45,2 млн, Приморье — 25,6 млн. При этом Приморье и Камчатка увеличили объёмы выпуска по сравнению с прошлым годом на 10,8 млн и 6,1 млн соответственно. Хабаровский край стал одним из крупнейших регионов по числу выпущенной молоди, подтверждая статус важного участника программы восстановления лососевых.
Особое внимание специалисты уделяют чавыче — самой крупной и ценной разновидности тихоокеанского лосося. В России её молодь выращивается только на Камчатке, на Малкинском заводе, где используют уникальную технологию с геотермальными водами. Это позволяет до 90% кеты, приходящей на нерест в реку Паратунка, получать из местного разведения.
Сейчас заводы региона готовятся к следующему этапу работ: специалисты следят за икрой и создают оптимальные условия для выведения новой молоди, чтобы поддерживать стабильность популяций.