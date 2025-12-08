Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы

АВДЕЕВКА (ДНР), 8 дек — РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки в ДНР возвращаются домой из Турции, а также Германии и других стран Европы, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко.
«Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы. Люди сейчас вернулись в свои дома и проживают в населенном пункте Авдеевка», — сказал Каламайко.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.