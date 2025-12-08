Ричмонд
Жанибек Алимханулы сделал новое заявление на фоне допинг-скандала

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, угодивший в допинг-скандал, в своем Instagram-аккаунте обратился к болельщикам и другим спортсменам, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Алимханулы выразил благодарность всем поклонникам и другим казахстанским спортсменам, которые поддержали его.

«Пока иностранцы радуются скандалу вокруг меня, казахстанцы не присоединились к ним, не поддались на провокации, остались на моей стороне, веря в мою невинность. Это большая поддержка», — написал спортсмен. Он отметил, что его радует, что за свою карьеру он собрал вокруг себя преданных поклонников. «Мои поклонники остались рядом со мной не только, когда я на вершине, но и в трудные времена. Осознавать это — для спортсмена большое счастье», — заключил Алимханулы.