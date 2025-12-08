В Швеции более 100 человек приняли участие в неонацистском марше

В Швеции представители радикальных правых организаций провели шествие по Стокгольму, сообщил новостной портал Sweden Herald.
Как сообщает издание, факельное шествие собрало примерно 150 человек. Акция была ежегодной с 2000 по 2010 год и посвящена памяти 17-летнего подростка с крайне правыми взглядами, которого в Салеме зарезал сверстник иностранного происхождения 9 декабря 2000 года.
«Мы должны отреагировать и дать отпор этой правоэкстремистской волне. Но никогда не прибегая к насилию», — прокомментировала событие представитель социал-демократов по вопросам правовой политики Тереза Карвалью.
Согласно информации издания, перед стартом акции протестующие пытались прорвать кордон. В ходе столкновений один полицейский был ранен камнем в голову, 15 человек задержаны.
