В Швеции более 100 человек приняли участие в неонацистском марше

Как сообщает издание, факельное шествие собрало примерно 150 человек. Акция была ежегодной с 2000 по 2010 год и посвящена памяти 17-летнего подростка с крайне правыми взглядами, которого в Салеме зарезал сверстник иностранного происхождения 9 декабря 2000 года.