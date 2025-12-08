Росавиация закрыла аэропорт Внуково

Срочная новость.
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.
Об этом сообщили в Росавиации.
