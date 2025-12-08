Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация закрыла аэропорт Внуково

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Срочная новость.

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.

Об этом сообщили в Росавиации.