В 37 домах в Новосибирске снизили параметры отопления из-за аварии

Дефект на теплосети был выявлен в районе улицы Связистов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске накануне утром, 7 декабря, был выявлен дефект на теплосети в районе Связистов. В связи с этим на данной улице и прилегающей к ней улицам снизили параметры теплоснабжения. По данным на 18:30 7 декабря, параметры отопления были снижены в 37 домах и 5 детских учреждениях Юго-западного жилмассива. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— В остальных домах восстанавливаем нормальные параметры теплоснабжения, — добавили в пресс-службе.

Ремонт рассчитывали закончить в ночь на 8 декабря. Однако пока о завершении работ специалисты не сообщали.