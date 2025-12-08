В 37 домах в Новосибирске снизили параметры отопления из-за аварии

В Новосибирске накануне утром, 7 декабря, был выявлен дефект на теплосети в районе Связистов. В связи с этим на данной улице и прилегающей к ней улицам снизили параметры теплоснабжения. По данным на 18:30 7 декабря, параметры отопления были снижены в 37 домах и 5 детских учреждениях Юго-западного жилмассива. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.