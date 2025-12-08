Ричмонд
Мизулина рассказала о желании детей покинуть Россию из-за Roblox

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала, что каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Это дети 8−16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего», — написала она.

Roblox был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря текущего года. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

После этого Мизулина отреагировала на жалобы россиян по поводу блокировки и пообещала направить их аргументированные обращения в профильное ведомство. Тем не менее в Роскомнадзоре сообщили, что на сегодня не видят оснований для разблокировки популярной американской игры в России.

