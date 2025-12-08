Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленский не прочитал мирный план США, касающийся урегулирования конфликта на Украине, он отметил, что разочарован.
«Я немного разочарован тем, что Зеленский ещё не прочитал предложение», — сказал Трамп в ходе своего выступления в американской столице на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
По словам Трампа, переговоры проводятся как с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так и с «теми, кто управляет Украиной», включая Зеленского.
Трамп выразил уверенность, что российская сторона и народ Украины поддерживают предложенные Соединёнными Штатами условия урегулирования. Президент США уточнил, что Зеленский, вероятно, «против».
«Россия, как я полагаю, не против. Но я не уверен, что Зеленский согласен с ним. Его народ это поддерживает, но он сам ещё не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так», — заявил Трамп.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что американские предложения, которые были переданы во время визита представителей Вашингтона в Кремль, оказались так или иначе основаны на его прежних договорённостях с Трампом, достигнутых на встрече в штате Аляска.
Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в Израиль вместе со своим окружением.