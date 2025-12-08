Врач назвал единственный верный сигнал, что вашему организму нужна вода

Организм сам подсказывает, сколько воды ему нужно. Врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Юрий Потешкин объяснил KP.RU, как правильно ориентироваться в потреблении жидкости.
«Потребность организма в воде регулируется нашей центральной нервной системой (ЦНС). Когда воды становится меньше, чем требуется для нормальной жизнедеятельности, мозг тут же посылает сигнал. И мы чувствуем жажду. Это и есть единственный верный критерий, заложенный в нас природой», — поделился эксперт.
Эксперт добавил, что популярные формулы вроде 35−40 мл воды на килограмм веса рассчитаны на редкие случаи, когда естественная система регулирования не работает, например, у парализованных пациентов.
Врач также предостерег от чрезмерного употребления воды через силу, особенно чтобы «забить голод» или ускорить похудение. Он отметил, что почки грамотно фильтруют лишнюю жидкость, а попытки пить сверх меры могут вызвать стресс.
Ранее диетолог Людмила Денисенко назвала причины пить воду вместо чая в холодное время. Последний обладает мочегонным эффектом.