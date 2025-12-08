Врач назвал единственный верный сигнал, что вашему организму нужна вода

«Потребность организма в воде регулируется нашей центральной нервной системой (ЦНС). Когда воды становится меньше, чем требуется для нормальной жизнедеятельности, мозг тут же посылает сигнал. И мы чувствуем жажду. Это и есть единственный верный критерий, заложенный в нас природой», — поделился эксперт.