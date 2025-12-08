ДТП заблокировало движение по микрорайону Владивостока в утренний час пик

Два автомобиля столкнулись перед пешеходным переходом в районе дома № 51, перекрыв проезд на три полосы. Пострадавших, по предварительным данным, не было, но один из водителей — участников аварии был настроен агрессивно, отказался убирать автомобиль до приезда сотрудников Госавтоинспекции. А наряд полиции, по словам очевидцев, задержался (не исключено, что как раз из-за образовавшихся заторов).