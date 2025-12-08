Tagesschau: В Чехии из-за вспышки гепатита А скончались более 30 человек

По данным источника, в 2025 году в стране выявили почти три тысячи случаев заболевания. Это примерно в 20 раз больше, чем годом ранее. В материале уточняется, что первые инфекции были зафиксированы весной среди бездомных и людей с зависимостями. Всего умерли 32 человека, большинство из них — пожилые мужчины.