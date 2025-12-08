Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tagesschau: В Чехии из-за вспышки гепатита А скончались более 30 человек

В Чехии в 2025 году зафиксировали почти три тысячи случаев гепатита А.

Источник: Комсомольская правда

В Чехии более 30 человек погибли из-за масштабной вспышки гепатита A. Об этом сообщило издание Tagesschau.

По данным источника, в 2025 году в стране выявили почти три тысячи случаев заболевания. Это примерно в 20 раз больше, чем годом ранее. В материале уточняется, что первые инфекции были зафиксированы весной среди бездомных и людей с зависимостями. Всего умерли 32 человека, большинство из них — пожилые мужчины.

До этого стало известно, что сотни российских туристов оказались на Кубе в период распространения опасных вирусов — денге и чикунгунья. Сейчас на острове находятся около 1,5 тысячи россиян. У 14 человек заболевание уже проходило в лёгкой форме: они сообщали о повышенной температуре, слабости, кожной сыпи и болях в суставах.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2025 года вспышка лихорадки денге была зафиксирована на Бали, из-за чего появлялся даже риск завоза болезни в Россию.