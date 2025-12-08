В Хабаровском крае подросток устроил аварию за рулём легковушки

В Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре 17-летняя девушка попала в ДТП, сев за руль автомобиля без разрешения родителей, — сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла на улице Кирова, когда грузовой автомобиль «Dongfeng» двигался задним ходом в неположенном месте и столкнулся с легковушкой «Honda Fit». Оба водителя не пострадали.
Полицейские выяснили, что ключи от автомобиля подросток взяла самостоятельно и передвигалась по городу без ведома матери. На месте происшествия инспекторы отстранили девушку от управления и вызвали мать. В её присутствии составлены административные материалы по линии Госавтоинспекции. Также сведения переданы в отдел по делам несовершеннолетних для возможного привлечения родителя к ответственности.
36-летний водитель грузового авто привлекался к административной ответственности за нарушение правил маневрирования.
Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости контроля за детьми и запрете самовольного управления транспортом несовершеннолетними, чтобы избежать серьёзных происшествий на дорогах.