В Хабаровском крае подросток устроил аварию за рулём легковушки

Полицейские выяснили, что ключи от автомобиля подросток взяла самостоятельно и передвигалась по городу без ведома матери. На месте происшествия инспекторы отстранили девушку от управления и вызвали мать. В её присутствии составлены административные материалы по линии Госавтоинспекции. Также сведения переданы в отдел по делам несовершеннолетних для возможного привлечения родителя к ответственности.