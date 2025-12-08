Диетолог из Новосибирска предупредила об опасностях бабл-ти

Новосибирский диетолог Ирина Федорченко предупреждает, популярный среди подростков бабл-ти может быть вредным из-за большого количества сахара, сиропов и красителей. Тапиока сама по себе безопасна, но добавки делают напиток потенциально опасным — при регулярном употреблении он повышает риск ожирения, диабета и проблем с давлением. Об этом пишет Новосибирские новости.