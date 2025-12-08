Хабаровчанка Рукет Куштова стала чемпионкой России по боксу

В прошедшие выходные спортсмены из Хабаровского края завоевали награды международных и всероссийских соревнований по боксу. Копилка наград пополнилась одной золотой, восемью серебряными и пятью бронзовыми медалями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рукет Куштова стала чемпионкой России после победы на чемпионате страны по боксу среди женщин. Соревнования проходили в течение недели в Башкортостане. Рукет рассказала, что этот чемпионат — второй взрослый в ее спортивной карьере.
Дмитрий Карманов стал серебряным призером международных соревнований по боксу «Кубок нефтяных стран, посвященный памяти героя социалистического труда Ф. К. Салманова».
В XIX открытом турнире «Всероссийские соревнования по боксу на Кубок мэра города Хабаровска» участвовали 186 спортсменов из 25 регионов России. По итогам соревнований серебряными призерами стали боксеры из Хабаровского края: Роман Киселев, Роман Турутин, Владислав Козловский, Тохиржон Кадиров, Богдан Коваленко, Никита Власов, Илья Ковалев. Бронза у Виктора Мерзлякова, Александра Таланова, Егора Мервицкого, Матвея Летушева, Валерия Кадацкого.