Россиян предупредили о новых схемах аферистов перед праздниками

Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова предупредила россиян о резком росте мошеннических схем в предновогодний период.
По словам эксперта, аферисты пользуются снижением внимания и эмоциональным подъемом людей, занятых покупкой подарков и подготовкой к праздникам. Среди самых популярных схем — поддельные сайты маркетплейсов с нереальными скидками, фальшивые уведомления от служб доставки, сообщения о несуществующих штрафах и «романтические» аферы в приложениях для знакомств.
Кокова подчеркнула, что все эти схемы направлены на кражу персональных данных и денег.
Она посоветовала быть особенно внимательными к ссылкам и сообщениям, не спешить с оплатой и проверять информацию в официальных источниках, передает РИА Новости.
Незадолго до новогодних праздников эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества: электронные открытки, рассылаемые через мессенджеры, могут содержать фишинговые ссылки. Игорь Бедеров, директор департамента расследований T.Hunter, отметил, что в предпраздничной суете люди часто теряют бдительность и злоумышленники этим пользуются.