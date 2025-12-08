Россиян предупредили о новых схемах аферистов перед праздниками

По словам эксперта, аферисты пользуются снижением внимания и эмоциональным подъемом людей, занятых покупкой подарков и подготовкой к праздникам. Среди самых популярных схем — поддельные сайты маркетплейсов с нереальными скидками, фальшивые уведомления от служб доставки, сообщения о несуществующих штрафах и «романтические» аферы в приложениях для знакомств.