В Хабаровском крае отметили 65-летие завода «Амур-Пиво»

«Для нас большая честь отмечать 65-летие вместе с жителями Хабаровска. Этот завод имеет стратегическое значение для нашей компании. Именно с него мы запустили экспорт в Китай, где наша продукция пользуется большой популярностью. Предприятие успешно и динамично развивается, в чем заслуга его коллектива — команды настоящих профессионалов, преданных своему делу. Сегодняшний юбилей это общий для всех нас праздник. За эти годы мы проделали огромную совместную работу, и не собираемся останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Олег Боков, операционный директор компании «Пивоварни Бочкарев».