В Хабаровском крае отметили 65-летие завода «Амур-Пиво»

В торжественной обстановке был дан старт выпуску нового продукта, разработанного к юбилею специально для жителей и гостей края.

Источник: «Пивоварни Бочкарев»

В пятницу, 5 декабря, в Хабаровске отпраздновали 65-летие одного из старейших заводов города «Амур-Пиво», принадлежащего компании «Пивоварни Бочкарев».

В юбилейном мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. Он познакомился с богатой историей пивоварни, осмотрел производственные помещения и дал старт выпуску нового продукта.

«“Амур-Пиво” — это не просто завод, это предприятие с историей! 65 лет назад начавший свой трудовой путь с простых линий, благодаря профессионализму руководства, инженеров, технологов, рабочих завод стал одним из ключевых предприятий в пищевой промышленности региона, крупным, честным работодателем и налогоплательщиком, который входит в ТОП-10 налогоплательщиков региона. Запуск производства нового сорта продукции с географическим наименованием говорит о том, что, несмотря на новые экономические условия, завод развивается, в первую очередь, для внутреннего рынка. Хочу пожелать дальнейшего роста хабаровскому заводу и продолжения нашего многолетнего сотрудничества на благо региона!», — отметил Дарий Тюрин.

История завода началась в 1960 году с названия «Пивоваренный завод № 2» и двух линий по розливу пива в стекло. Сегодня его продукция представлена не только в Хабаровском крае, но и в других регионах Дальнего Востока.

«Для нас большая честь отмечать 65-летие вместе с жителями Хабаровска. Этот завод имеет стратегическое значение для нашей компании. Именно с него мы запустили экспорт в Китай, где наша продукция пользуется большой популярностью. Предприятие успешно и динамично развивается, в чем заслуга его коллектива — команды настоящих профессионалов, преданных своему делу. Сегодняшний юбилей это общий для всех нас праздник. За эти годы мы проделали огромную совместную работу, и не собираемся останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Олег Боков, операционный директор компании «Пивоварни Бочкарев».

Праздничная программа включала экскурсию по заводу для почетных гостей. Среди них были министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Павел Сторожук, заместитель мэра Хабаровска по сельскому хозяйству Олег Ожегов. Также в рамках торжеств состоялось награждение лучших сотрудников и чествование ветеранов предприятия.