Президент Чехии Павел: НАТО будет сбивать российские самолёты и БПЛА

Президент Чехии считает, что альянс будет сбивать российские самолёты и дроны. Высказывание прозвучало в разговоре с британскими журналистами.

Источник: Аргументы и факты

Президент Чехии Петр Павел не исключил, что в будущем Североатлантический альянс будет сбивать самолёты РФ и российские беспилотные летательные аппараты, высказывание прозвучало в разговоре с The Times.

Павел оправдал такие действия якобы возможным «нарушением воздушного пространства со стороны Российской Федерации».

«Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжаются, когда мы будем вынуждены перейти к более жёстким мерам, в том числе, возможно, и сбиванию российского самолёта или дронов», — сказал он.

Напомним, средства массовой информации ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов в странах Европы. Появились высказывания о якобы причастности РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все полёты российские военные самолёты выполняют в строгом соответствии с международными правилами.

В РФ неоднократно говорили об активности НАТО у западных границ, альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

Ранее американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл, зачем ЕС хочет «запустить ракеты» вглубь РФ. В частности, он заявил, что это отчаяние.

