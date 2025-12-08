Президент Чехии Петр Павел не исключил, что в будущем Североатлантический альянс будет сбивать самолёты РФ и российские беспилотные летательные аппараты, высказывание прозвучало в разговоре с The Times.
Павел оправдал такие действия якобы возможным «нарушением воздушного пространства со стороны Российской Федерации».
«Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжаются, когда мы будем вынуждены перейти к более жёстким мерам, в том числе, возможно, и сбиванию российского самолёта или дронов», — сказал он.
Напомним, средства массовой информации ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов в странах Европы. Появились высказывания о якобы причастности РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все полёты российские военные самолёты выполняют в строгом соответствии с международными правилами.
В РФ неоднократно говорили об активности НАТО у западных границ, альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.