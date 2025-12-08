В Хабаровский край к праздникам ввезли полтора миллиона китайских цветов

Россельхознадзор подвел итоги масштабной проверки цветочной продукции, которая поступает в Хабаровский край из-за рубежа к новогодним праздникам. С начала года через контрольные посты в Приморье и Хабаровском крае прошло более 30 крупных партий живых цветов из Китая, общее число которых превысило полтора миллиона штук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специалисты ведомства тщательно проверяют каждый ввозимый букет, чтобы исключить риск проникновения в Россию опасных вредителей и болезней растений. В ассортименте — традиционные розы и хризантемы, популярные лилии и эустомы, а также гортензии, гвоздики и многие другие виды. Одна из последних крупных партий, проконтролированная 1 декабря на хабаровском складе, включала почти 113 тысяч срезов 28 разных наименований.
Для обеспечения фитосанитарной безопасности от каждой партии обязательно отбираются образцы. Они направляются в лабораторию Хабаровского филиала подведомственного учреждения «АПК НАЦРЫБА», где эксперты проводят тщательные исследования. По итогам всех проверок, все поступившие в этом году живые цветы были признаны полностью соответствующими строгим российским фитосанитарным требованиям. Это означает, что они прошли необходимый контроль и безопасны для потребителей.