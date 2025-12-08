В Хабаровский край к праздникам ввезли полтора миллиона китайских цветов

Для обеспечения фитосанитарной безопасности от каждой партии обязательно отбираются образцы. Они направляются в лабораторию Хабаровского филиала подведомственного учреждения «АПК НАЦРЫБА», где эксперты проводят тщательные исследования. По итогам всех проверок, все поступившие в этом году живые цветы были признаны полностью соответствующими строгим российским фитосанитарным требованиям. Это означает, что они прошли необходимый контроль и безопасны для потребителей.