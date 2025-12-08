Ричмонд
Прокуратура помогла педагогам из Верхнебуреинского района получить компенсацию

Работодатель отказывался заплатить за время, потраченное на плановый медосмотр.

Источник: Соцсети

Выплаты компенсации за прохождение ежегодного медосмотра добились педагоги из Верхнебуреинского района. Для этого пришлось обращаться в прокуратуру, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Педагоги одной из образовательных организаций в 2024 году проходили плановый медицинский осмотр за свой счет. После отказа работодателя компенсировать затраты, 28 человек обратились в прокуратуру.

После проведенной проверки прокуратура установила факт нарушения трудового законодательства и направила 28 исковых заявлений о возмещении расходов в суд.

Суд требования прокурора удовлетворил. Педагогам выплатили компенсацию на общую сумму более 210 тысяч рублей.