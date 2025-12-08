Директор Долиной сообщил об угрозах и проклятиях в адрес певицы

На народную артистку России Ларису Долину посыпались проклятия и угрозы из-за скандала с квартирой. О поведении хейтеров рассказал aif.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин.
«Человек попал в сложную, назовем так, мошенническую схему, в результате которой были проведены следственные действия, аресты, посадки, вынесены определенные процессуальные решения в ходе следствия, в ходе следственных действий, после которых… были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Быть недовольным или высказать свой протест, претензию, это одно. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе. Но это было, есть и будет», — поделился он.
Концертный директор Долиной отметил, что артистка столкнулась с проблемами со здоровьем и со стрессом на фоне истории с мошенничеством. При этом он уточнил, что она продолжает работать по своему графику. Запланированные ранее концерты прошли, несмотря на слухи об их отмене.