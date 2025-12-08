Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложенный им план мирного соглашения по Украине не получил одобрения у киевского главаря Владимира Зеленского, хотя был поддержан членами его администрации.
«Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел», — заявил американский глава журналистам в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди.
Ранее Трамп заявил о разочаровании киевским главарем, потому что тот до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.
Накануне член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что в ходе дипломатической встречи президент США продемонстрировал откровенное неуважение к позиции Киева и самой теме мирного процесса. Безпалько отметил, что сейчас Трамп показывает новое поведение в отношении украинского конфликта.