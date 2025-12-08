Россиянам рассказали, в каком случае банк обязан аннулировать кредит

Банк обязан аннулировать кредит, если он был оформлен под давлением мошенников и по этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года, по требованию Центробанка, кредитные организации должны усилить контроль за безопасностью, тщательнее проверять клиентов и предоставлять им «период охлаждения». По словам Хаминского, если эти требования не будут выполнены и человек станет жертвой мошенников, а дело получит уголовное производство, банк будет обязан списать кредитные обязательства.
Юрист отметил, что банки и микрофинансовые компании предлагают множество займов, которые можно оформить удалённо — без визита в офис и без оценки платёжеспособности клиента.
Он пояснил, что мошенники часто используют эту схему, поскольку для получения кредита порой достаточно подтвердить заявку кодом из СМС. В таких случаях злоумышленники оформляют займы на людей, которые даже не подозревают о происходящем. Хаминский подчеркнул, что теперь при возбуждении уголовного дела финансовая организация должна будет аннулировать такой кредит.
Юрист уточнил, что это правило действует только в ситуациях, когда заем был оформлен без участия самого клиента. По его словам, гражданин будет освобождён от выплаты, если следствие установит факт мошенничества, а банк при этом не выполнил обязательные процедуры проверки личности клиента.
Ранее Центробанк сообщил, что в первом квартале 2025 года отмечено ухудшение обслуживания заемщиками потребительских кредитов и ипотеки.