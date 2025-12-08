Россиянам рассказали, в каком случае банк обязан аннулировать кредит

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года, по требованию Центробанка, кредитные организации должны усилить контроль за безопасностью, тщательнее проверять клиентов и предоставлять им «период охлаждения». По словам Хаминского, если эти требования не будут выполнены и человек станет жертвой мошенников, а дело получит уголовное производство, банк будет обязан списать кредитные обязательства.