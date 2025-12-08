Ричмонд
Экс-сожитель пермячки угрожал ей расправой и забрасывал окна фекалиями

В Перми поводом для иска стали многолетние угрозы расправой и порча имущества: мужчина забрасывал окна квартиры бывшей сожительницы куриными яйцами и фекалиями, бил стекла и повреждал электрощиток в подъезде. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба ведомства.

Суд в итоге удовлетворил требования истицы.

«Материалы проверок содержат сведения о повреждении электрического щитка, забрасывании окон куриными яйцами и фекалиями, повреждении стекол и многочисленных угрозах со стороны ответчика: от поджога квартиры до фактической расправ», — пояснили собеседники агенства. От противоправных действий страдала не только истица, но также ее несовершеннолетние дети и престарелая мать.

По данным суда, мужчина не смог смириться с расставанием и на протяжении нескольких лет проявлял навязчивое внимание к своей возлюбленной. Он неоднократно приходил к ее дому. Все угрозы расправы женщина раценивала как реальные.

Отдельно указано, что в начале 2025 года мужчина нанес побои бывшей сожительнице и ее 15-летнему сыну. За нарушения общественного порядка его привлекали к административной ответственности. В итоге суд обязал 36-летнего жителя Перми выплатить 220 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшим.