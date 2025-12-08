Экс-сожитель пермячки угрожал ей расправой и забрасывал окна фекалиями

«Материалы проверок содержат сведения о повреждении электрического щитка, забрасывании окон куриными яйцами и фекалиями, повреждении стекол и многочисленных угрозах со стороны ответчика: от поджога квартиры до фактической расправ», — пояснили собеседники агенства. От противоправных действий страдала не только истица, но также ее несовершеннолетние дети и престарелая мать.