Многодетных родителей хотят поддержать дополнительными выходными: подробности

Как подчеркнул политик, главная сложность для таких семей — отсутствие возможности заранее выделить время на повседневные дела. «Люди, как белки в колесе, носятся между ворохом рабочих задач и ежедневным валом рутинных домашних обязанностей. И где взять хотя бы час на что-либо еще решительно непонятно», — подчеркнул Слуцкий.