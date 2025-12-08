Многодетных родителей хотят поддержать дополнительными выходными: подробности

В России предложили закрепить в законе право на дополнительный оплачиваемый выходной день раз в квартал для родителей двух и более несовершеннолетних детей. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий для ТАСС.
Это предложение содержится в законопроекте, направленном партией в Правительство РФ. Там же предусмотрено сокращение рабочей недели до 39 часов для всех работников, имеющих несовершеннолетних детей.
Как подчеркнул политик, главная сложность для таких семей — отсутствие возможности заранее выделить время на повседневные дела. «Люди, как белки в колесе, носятся между ворохом рабочих задач и ежедневным валом рутинных домашних обязанностей. И где взять хотя бы час на что-либо еще решительно непонятно», — подчеркнул Слуцкий.
Авторы инициативы считают, что поправки предоставят родителям необходимую гибкость для семьи, не нанося вреда их работе.
До этого KP.RU сообщал, что в Госдуму будет внесен проект о досрочной пенсии для отцов-одиночек, которые воспитывают детей без матери.