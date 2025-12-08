Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря: подробнее

Каждый пятый россиянин собирается работать в новогодние праздники. Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob, подготовленном для РИА Новости.
«У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику», — показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек.
Отмечается, что мужчины заметно чаще женщин сообщают о работе в праздничные дни — 25% против 18%. Женщины, напротив, чаще планируют остаться дома: об этом заявили 36% россиянок и 28% мужчин.
Среди молодёжи до 35 лет доля тех, кто намерен работать в праздники, оказалась выше — 24%.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о запуске горячей линии, где можно получить советы по выбору новогодних подарков.
Также специалисты обращают внимание на необходимость помнить о режиме тишины в новогоднюю ночь. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, многие забывают, что шумные вечеринки могут нарушать права окружающих.
Напомним, что предстоящие новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние годы: россиян ожидает целых 12 дней отдыха.