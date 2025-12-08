Для омского Рождественского полумарафона создали атрибутику культурной столицы

Вид часовой башни на Любинском проспекте стал основой дизайна медали Рождественского полумарафона (0+). Узнаваемый символ Омска украсит особый знак забега, который пройдет 7 января 2026 года. Новость сообщили в минспорта региона.
Трасса пройдет по историческому центру города мимо ключевых культурных объектов. Атрибутику участников мероприятия, включая шапки и варежки, разработали с использованием орнамента «Березка», входящего в ТОП-100 лучших образцов народной культуры России.
«Узоры создали умелицы из села Крестики Оконешниковского района по старинной технике ковроткачества. Это один из самых известных элементов этнокультурного наследия нашего региона. Качественные материалы согреют во время пробежки, а насыщенный синий цвет зарядит энергией», — подчеркнули в пресс-службе министерства спорта.
