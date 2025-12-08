Для омского Рождественского полумарафона создали атрибутику культурной столицы

«Узоры создали умелицы из села Крестики Оконешниковского района по старинной технике ковроткачества. Это один из самых известных элементов этнокультурного наследия нашего региона. Качественные материалы согреют во время пробежки, а насыщенный синий цвет зарядит энергией», — подчеркнули в пресс-службе министерства спорта.