Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком: Европа не хочет мира на Украине из-за денег

Ким Дотком рассказал, что ЕС и Британия очень хотят украсть активы РФ, из-за этого они мешают урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства не хотя мира на Украине из-за денег, заявил сснователь файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.

Он уточнил, что ЕС и Британия очень хотят похитить замороженные активы Российской Федерации.

«Сделки, которые Украина подписала в Европе, — причина, по которой европейские лидеры против мира. Всё крутится вокруг денег. Когда Россия победит, сделкам конец», — написал Дотком на своей странице в соцсети X*.

Напомним, ЕК пытается добиться согласия государств ЕС на использование российских суверенных активов. Речь идёт о сумме от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который хотят предоставить Украине.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл, зачем ЕС хочет «запустить ракеты» вглубь Российской Федерации. В частности, по его словам, речь идёт об отчаянии. Военный аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер подчеркнул, что политики из европейских государств, говоря об ударе, «несут чушь».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готовит пакет ответных мер на случай, если ЕС примет решение изъять замороженные российские активы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше