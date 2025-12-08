Европейские государства не хотя мира на Украине из-за денег, заявил сснователь файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
Он уточнил, что ЕС и Британия очень хотят похитить замороженные активы Российской Федерации.
«Сделки, которые Украина подписала в Европе, — причина, по которой европейские лидеры против мира. Всё крутится вокруг денег. Когда Россия победит, сделкам конец», — написал Дотком на своей странице в соцсети X*.
Напомним, ЕК пытается добиться согласия государств ЕС на использование российских суверенных активов. Речь идёт о сумме от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который хотят предоставить Украине.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл, зачем ЕС хочет «запустить ракеты» вглубь Российской Федерации. В частности, по его словам, речь идёт об отчаянии. Военный аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер подчеркнул, что политики из европейских государств, говоря об ударе, «несут чушь».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готовит пакет ответных мер на случай, если ЕС примет решение изъять замороженные российские активы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.