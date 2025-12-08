Прокуратура начала проверку из-за нештатной ситуации на ТЭЦ в Ангарске

Прокуратура Ангарска организовала проверку после нештатной ситуации на местной ТЭЦ-9. Как ранее сообщала КП-Иркутск, из-за остановки одного котла на ремонт в 1546 многоквартирных домах города временно снизилась температура отопления.
— Во время надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иных федеральных законов, — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что для восстановления тепла специалисты уже запустили резервный котел. По планам, к 9 декабря должны ввести еще два котла для работы в усиленном режиме перед похолоданием. Отметим, что такая ситуация на главной ТЭЦ Ангарска произошла впервые за последние годы.
