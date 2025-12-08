Прокуратура начала проверку из-за нештатной ситуации на ТЭЦ в Ангарске

Напомним, что для восстановления тепла специалисты уже запустили резервный котел. По планам, к 9 декабря должны ввести еще два котла для работы в усиленном режиме перед похолоданием. Отметим, что такая ситуация на главной ТЭЦ Ангарска произошла впервые за последние годы.