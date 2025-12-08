Тюменцев ждут морозы ниже −30 градусов

В Уватском районе похолодает до −31 градуса.
В отдельных районах Тюменской области днем 8 декабря столбики термометров опустятся до −31 градуса. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В тюменской области днем 8 декабря ожидается −16, −21 градус, местами до −26, а в Уватском районе — до −26, −31 градуса. Прогнозируется усиление мороза и местами на дорогах гололед», — сообщается на сайте управления.
Осадки синоптики не обещают. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. В ночь на 9 декабря морозы сохранятся. Температура воздуха опустится до −24, −29, местами до −29, −34 градусов. Учебные занятия первой смены в школах Тюмени по климатическим условиям не отменяются.