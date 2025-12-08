Тюменцев ждут морозы ниже −30 градусов

Осадки синоптики не обещают. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. В ночь на 9 декабря морозы сохранятся. Температура воздуха опустится до −24, −29, местами до −29, −34 градусов. Учебные занятия первой смены в школах Тюмени по климатическим условиям не отменяются.