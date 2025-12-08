Ричмонд
Центробанк обяжет банки привязывать ИНН ко всем счетам клиентов

Центральный банк России обяжет кредитные организации привязывать ИНН ко всем счетам клиентов. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

Новое требование коснется как вновь открываемых, так и существующих счетов. Банки должны будут самостоятельно собрать недостающие данные, используя инструменты Федеральной налоговой службы.

— Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем, — заявила Полякова в интервью РБК.

Полякова добавила, что мера необходима для запуска государственной платформы «Антидроп» по борьбе с дропперством, запланированного на середину 2027 года.

Кроме того, ЦБ России хочет запретить маркетплейсам открывать собственные банки и давать скидки клиентам, которые оплачивают покупки их картами. Регулятор считает это нарушением закона о защите конкуренции. В маркетплейсах же категорически не согласны с этой позицией. Кто прав в этой ситуации и может ли ЦБ заставить маркетплейсы отменить систему лояльности, разбиралась «Вечерняя Москва».