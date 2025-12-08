Центробанк обяжет банки привязывать ИНН ко всем счетам клиентов

Кроме того, ЦБ России хочет запретить маркетплейсам открывать собственные банки и давать скидки клиентам, которые оплачивают покупки их картами. Регулятор считает это нарушением закона о защите конкуренции. В маркетплейсах же категорически не согласны с этой позицией. Кто прав в этой ситуации и может ли ЦБ заставить маркетплейсы отменить систему лояльности, разбиралась «Вечерняя Москва».