В ХМАО дома из-за морозов останутся школьники первой смены

На территории ХМАО для учеников первой смены 8 декабря объявлена актировка. В ряде населенных пунктов занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха опустилась до — 39,9 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

Школьники Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса остаются дома из-за морозов.

«Занятия первой смены 8 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от −28,8 до −39,9 градуса, ветер 0−1 метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Полностью отменены занятия в школах Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Радужного, Новоаганска, а также в поселках и деревнях: Вата, Чехломей, Ваховск, Зайцева Речка, Карымкары, Комсомольский, Покур, Большетархово, Излучинск, Варьеган, Талинка, Корлики, Ларьяк, Охтеурье.

С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники Когалыма, Покачей, Таежного, Половинки и поселений: Руссинская, Ушья, Мулымья, Аган, Федоровский, Салым.

Также ученики с 1-й по 8-й классы могут не идти на уроки в Урае, Югорске, Советском, Алябьевском, Пионерском, Малиновском и следующих населенных пунктов: Светлый, Игрим, Перегребное, Каюкова, Кимкьясуй, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья.