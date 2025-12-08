Иммуномодуляторы под запретом: врач объяснил, почему их лучше обходить стороной

Зимой многие начинают быстрее простужаться и хватаются за все подряд, чтобы поскорее встать на ноги. В аптечных списках особенно часто появляются иммуномодуляторы. Но врач-терапевт и специалист по доказательной медицине Сергей Поляков в беседе с KP.RU объяснил, почему такие препараты могут оказаться не лучшим выбором.
«Отношение к иммуномодуляторам в мире доказательной медицины однозначное: они не рекомендуются к применению для лечения. На сегодня не существует клинических исследований, которые были бы проведены по золотым стандартам доказательной медицины и подтверждали, что применение иммуномодуляторов ускоряет выздоровление или тормозит развитие ОРВИ», — подчеркнул Поляков.
По словам врача, не изучены даже механизмы их действия. А вот риски — вполне реальные. Это и проблемы с пищеварением, и аллергические реакции, и дополнительная нагрузка на печень, которая зимой и так работает на пределе из-за лекарств и простуд.
Эксперт отметил, что если у человека уже есть нарушения работы печени, например, из-за частого приема обезболивающих или алкоголя, лишние «неэффективные» препараты могут только усугубить ситуацию.
Ранее педиатр Нисо Одинаева напомнила, что, чтобы ребенок зимой реже болел, скрывать его от холодов не нужно. Наоборот, важно продолжать регулярные прогулки на свежем воздухе.