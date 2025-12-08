Иммуномодуляторы под запретом: врач объяснил, почему их лучше обходить стороной

Зимой многие начинают быстрее простужаться и хватаются за все подряд, чтобы поскорее встать на ноги. В аптечных списках особенно часто появляются иммуномодуляторы. Но врач-терапевт и специалист по доказательной медицине Сергей Поляков в беседе с KP.RU объяснил, почему такие препараты могут оказаться не лучшим выбором.