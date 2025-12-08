В Австрии задержали трёх девушек, совершавших поджоги «от скуки»

Напомним, в марте сообщалось, что в ФРГ пожарного-добровольца обвинили в 20 фактах поджогов на границе федеральных немецких земель Гессен и Бавария. Мужчина рассказал, что совершал преступления, чтобы получить славу и общественное признание. Он совершал поджоги с 2018 по 2024 год. В результате пожаров никто не пострадал.