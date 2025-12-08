В Австрии задержали трёх девушек, совершавших поджоги «от скуки»

Полицейские задержали в австрийской столице Вене трёх девушек, которых заподозрили в совершении умышленных поджогов в ряде городских районов, написала газета Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранительные органы.
Преступления совершались в ноябре. Злоумышленницы действовали в районах Видeн, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. Всего полиции известно о 18 фактах поджогов, ущерб от которых достиг «шестизначного значения».
Девушки признали вину и пояснили, что занимались этим «от скуки». Одной из них 17 лет, остальным — по 18. Две подозреваемые были задержаны в районе Вены Хернальс, третья девушка явилась в полицию добровольно.
Изучение обстоятельств дела продолжается. Задержанных направили в следственное учреждение.
Напомним, в марте сообщалось, что в ФРГ пожарного-добровольца обвинили в 20 фактах поджогов на границе федеральных немецких земель Гессен и Бавария. Мужчина рассказал, что совершал преступления, чтобы получить славу и общественное признание. Он совершал поджоги с 2018 по 2024 год. В результате пожаров никто не пострадал.
В августе в немецком городе Кассель за ночь было подожжено четыре гражданских автомобиля, принадлежащих бундесверу. Ущерб от уничтожения машин оценили примерно в 150 тысяч евро.