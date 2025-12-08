У Долиной начались проблемы со здоровьем

Пудовкин рассказал о моральных переживаниях артистки после истории с мошенничеством.
Концертный директор Сергей Пудовкин сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у народной артистки России Ларисы Долиной. По его словам, стресс и ухудшение состояния связаны со скандалом вокруг мошеннической схемы с квартирой.
«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье. Это понятно, но, очевидно, мало кого волнует, потому что отдельные люди, которые очень эмоционально воспринимают эту ситуацию, которые переживают, которые там рвут себе нервы, соцсети и устраивают отмены на своих страницах. Ну, это их право, это их реакция на эту ситуацию», — заявил Пудовкин в интервью aif.ru.
При этом рабочий график певицы остается неизменным, а все запланированные выступления состоялись. Пудовкин специально отметил, что слухи об отмене концертов не соответствуют действительности.
Скандал вокруг Ларисы Долиной разгорелся после того, как она заявила, что ее обманули при продаже квартиры в Хамовниках. В то же время, суд в марте 2025 года аннулировал сделку и вернул ей право собственности. История получила широкий резонанс, породила термин «эффект Долиной», а сама певица столкнулась с отменой концертов, бойкотом со стороны некоторых брендов и заведений, о чем ранее говорил продюсер Иосиф Пригожин, называя происходящее заговором.