В США негодуют из-за отношения Зеленского к мирному плану: киевский главарь его даже не изучил

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании в связи с тем, что Владимир Зеленский до сих пор не изучил предложенный Вашингтоном проект договора о мирном урегулировании украинского кризиса.
«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал хозяин Белого дома. Так он ответил на вопрос журналистов в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди.
По словам Трампа, США считают, что Россию устраивают условия мирного плана. При этом американский президент сомневается в позиции Владимира Зеленского, отмечая, что предложение поддерживают его приближенные.
Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером прошли в Москве 2 декабря.
В Кремле заявили, что переговоры включали обсуждение территориальных условий, но компромисс по ним пока не достигнут. Сам разговор длился более пяти часов.
«С чем-то мы могли согласиться — и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику — и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», — отмечал тогда помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он также акцентировал, что вопрос территорий остается главным камнем преткновения сторон.
При этом основным итогом переговоров стала подготовка четырех документов в рамках предложенного США мирного плана для Украины. Содержание дискуссии между участниками пока остается конфиденциальным.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с KP.RU, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа «возможен в любой момент». Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у Москвы есть возможность организовать его оперативно.
Владимир Путин ранее подчеркнул, что ключевая задача для украинского руководства сегодня — признать переговоры в качестве наиболее эффективного инструмента для мирного урегулирования.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с киевским главарем Владимиром Зеленским. Тогда же Макрон подтвердил продолжение переговоров с Зеленским, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне.