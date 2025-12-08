На стадионе «Строитель» завершают новый ФОК для жителей Владивостока

Монтаж кровли нового физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Строитель» во Владивостоке выходит на завершающую стадию. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков, который накануне осмотрел ход работ на объекте. Комплекс строят по мастер-плану развития Владивостостока за счёт специального казначейского кредита.
Сейчас подрядчики завершают установку сэндвич-панелей, ведут благоустройство территории и монтаж кровельных конструкций. Параллельно специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей подключают здание к электросетям, а с 8 декабря им назначен старт работ по остеклению помещений.
Константин Шестаков отметил, что объект задуман как всесезонная площадка для разных видов спорта и регулярных массовых тренировок. По его словам, во ФОКе планируют разместить городской центр тестирования норм ГТО, для которого уже оформили заказ необходимого оборудования.
«По опыту строительства предыдущих ФОКов понимаем, что они пользуются популярностью у горожан и залы заняты ежедневно практически до полуночи», — сказал глава города.
Представители мэрии отмечают, что рядом с корпусом комплекса подготовят открытую площадку для сдачи спортивных нормативов. Она дополнит внутреннюю инфраструктуру здания и позволит проводить тестирование и тренировки на свежем воздухе, когда это позволяют погода и график работы стадиона.
Как сообщает пресс-служба администрации столицы ДФО, развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов во Владивостоке ведут поэтапно. В 2024 году в городе открыли три новых ФОКа на пришкольных территориях школ № 56, 70 и 78, и по данным мэрии, их залы востребованы горожанами практически до позднего вечера.