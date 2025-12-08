На стадионе «Строитель» завершают новый ФОК для жителей Владивостока

Как сообщает пресс-служба администрации столицы ДФО, развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов во Владивостоке ведут поэтапно. В 2024 году в городе открыли три новых ФОКа на пришкольных территориях школ № 56, 70 и 78, и по данным мэрии, их залы востребованы горожанами практически до позднего вечера.