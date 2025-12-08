Правительство поддержало идею возбуждать дела за плохое содержание животных

Главой комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной ранее был подготовлен проект закона о внесении изменений в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ предлагал разрешить возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий, если есть достаточно данных, указывающих на нарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 8.52 КоАП. В частности, речь идет о нарушениях, касающихся несоблюдения требований к содержанию животных, в том числе повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.