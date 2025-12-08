Зомби в Киеве: агент ЦРУ Макговерн узнал, как США избавятся от Зеленского

«Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве. Однако, простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьёзное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории», — написал Макговерн в материале для издания Consortium News.