Соединённые Штаты вывели политически ослабленного Зеленского из переговорного процесса, но этого недостаточно для урегулирования, на Киев окажут серьёзное давление, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
Он сравнил Зеленского с «зомби», а также подчеркнул, что всему окружению «ходячего трупа из Киева» грозит арест.
«Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве. Однако, простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьёзное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории», — написал Макговерн в материале для издания Consortium News.
Говоря о давлении, эксперт упомянул коррупционный скандал и расследование против самого Зеленского и его окружения.
«После вынужденной отставки Андрея Ермака ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского», — сказал он.
Ранее сообщалось, что обыски у экс-главы офиса Зеленского не только укрепили подозрения в масштабной коррупции, но и вывели на свет целую коллекцию оккультных предметов, которые хранил и, видимо, использовал Ермак. В частности, речь идёт о «кукле вуду, зеркалах, предметах для ритуалов и странных браслетах».