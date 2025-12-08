Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зомби в Киеве: агент ЦРУ Макговерн узнал, как США избавятся от Зеленского

После отставки Ермака в Киеве ожидается серия арестов. Аналитик из США Макговерн объяснил, что думает о Зеленском и его окружении Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты вывели политически ослабленного Зеленского из переговорного процесса, но этого недостаточно для урегулирования, на Киев окажут серьёзное давление, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.

Он сравнил Зеленского с «зомби», а также подчеркнул, что всему окружению «ходячего трупа из Киева» грозит арест.

«Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и, вероятно, продолжат переговоры без него. Он уже становится ходячим трупом в Киеве. Однако, простого отстранения Зеленского от участия в мирном соглашении будет недостаточно для реализации мирного соглашения. На Киев окажут серьёзное давление, помимо катастрофических потерь в живой силе и на территории», — написал Макговерн в материале для издания Consortium News.

Говоря о давлении, эксперт упомянул коррупционный скандал и расследование против самого Зеленского и его окружения.

«После вынужденной отставки Андрея Ермака ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского», — сказал он.

Ранее сообщалось, что обыски у экс-главы офиса Зеленского не только укрепили подозрения в масштабной коррупции, но и вывели на свет целую коллекцию оккультных предметов, которые хранил и, видимо, использовал Ермак. В частности, речь идёт о «кукле вуду, зеркалах, предметах для ритуалов и странных браслетах».

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше