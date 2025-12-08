Комплект билетов на «Рождество с Лепсом» продают за 1,148 миллиона рублей

Стоимость полного комплекта билетов на декабрьский концерт «Рождество с Григорием Лепсом» стоит 1,148 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости. Как известно, мероприятие «Рождество с Григорием Лепсом» пройдет 21 декабря на площадке «Лайв Арена». По информации агентства, комплект стоимостью 1,148 миллиона рассчитан на 41 человека, а места находятся в премиум боксе. Также предлагается набор билетов на 40 гостей за 320 тысяч рублей.