Комплект билетов на «Рождество с Лепсом» продают за 1,148 миллиона рублей

Стоимость полного комплекта билетов на декабрьский концерт «Рождество с Григорием Лепсом» стоит 1,148 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости. Как известно, мероприятие «Рождество с Григорием Лепсом» пройдет 21 декабря на площадке «Лайв Арена». По информации агентства, комплект стоимостью 1,148 миллиона рассчитан на 41 человека, а места находятся в премиум боксе. Также предлагается набор билетов на 40 гостей за 320 тысяч рублей.
В VIP зоне цена за билет за столиком колеблется от 40 до 150 тысяч рублей на одного посетителя.
Минимальная стоимость билета составляет 8,5 тысячи рублей — столько стоит место на боковой трибуне. Кроме того, в продаже имеются билеты на трибуны по цене от 9,5 до 16 тысяч рублей, а также места в премиум боксах стоимостью от 27 до 28 тысяч рублей.
Напомним, певец Григорий Лепс, помимо музыкальной карьеры, активно развивает предпринимательскую деятельность. По итогам 2024 года два его бизнеса принесли ему миллионы рублей, тогда как два других оказались убыточными. Данные о доходе народного артиста оказались в распоряжении KP.RU.