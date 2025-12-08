Обнародована личная драма выбывшей участницы реалити «Звезды в джунглях»

По данным телеканала, 11-й выпуск «Звезд в джунглях. Карибский сезон», снятый в Доминикане, включал сразу два испытания. В мужском раунде участники доставали монеты из клеток с замками, коды от которых приходилось искать в ящиках с живыми тварями. Ренат работал с тарантулами, Аристарх — с дождевыми червями, Андрей — с крысами, Рамиль — с кокосовыми личинками. Команда заработала 6 монет, доведя общий банк до 7,2 млн рублей.