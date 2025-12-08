Обнародована личная драма выбывшей участницы реалити «Звезды в джунглях»

Новый выпуск реалити «Звезды в джунглях» на ТНТ завершился эмоциональным вылетом. В испытании на выбывание актриса Ася Резник уступила Анне Цукановой-Котт и покинула проект, сопровождая уход признанием о разрыве отношений.
По данным телеканала, 11-й выпуск «Звезд в джунглях. Карибский сезон», снятый в Доминикане, включал сразу два испытания. В мужском раунде участники доставали монеты из клеток с замками, коды от которых приходилось искать в ящиках с живыми тварями. Ренат работал с тарантулами, Аристарх — с дождевыми червями, Андрей — с крысами, Рамиль — с кокосовыми личинками. Команда заработала 6 монет, доведя общий банк до 7,2 млн рублей.
В борьбе за иммунитет участники вышли на площадку командами — девушки против парней. Игроки облачились в общее пончо и пытались забросить губку в кольцо соперников. Защиту на очередной церемонии голосования получил Рамиль Мухамбаев.
На голосовании он сам предложил отправить себя на испытание, однако большинство участников посчитали, что бороться за место в проекте должны Ася Резник и Анна Цуканова-Котт. Им досталась сложная задача: на качелях-весах выстроить семиуровневую башню, удерживая равновесие под сильным ветром. Задание первой выполнила Цуканова-Котт.
После объявления результатов Резник расплакалась. На вопросы ведущего она заявила, что переживает тяжелый период. 27-летняя актриса призналась, что рассталась с супругом — режиссером Ильей Аксеновым, известным по фильму «Родные» и сериалу «Полярный». По словам участницы, проект стал для нее способом отвлечься от личных потрясений.
Она уточнила, что причиной разводного процесса стала измена мужа. Резник подчеркнула, что вступала в брак по любви, считая отношения счастливыми, но семейный кризис оказался непреодолимым. Отмечается, что это были ее первые серьезные отношения, в которых она сразу вышла замуж.
С уходом Резник в лагере, по словам участников, изменится атмосфера. Ее соперница Анна назвала победу «горькой», подчеркнув, что Ася стала для нее близким человеком на проекте.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.