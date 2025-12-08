Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь

В декабре 2025 года, по словам синоптика Александра Ильина, будет аномально теплая погода. Специалист рассказал, чего ожидать москвичам в новогоднюю ночь.

Источник: Аргументы и факты

Новогодняя ночь — с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 — будет снежной, температура воздуха ожидается чуть ниже нуля, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«31 декабря в дневные часы ожидается температура от нуля до −5 градусов. Ночью и днем будет идти снег, вечером 31 декабря также небольшой снег местами пройдет. 1 января ночью температура будет от −2 до −7 градусов, а днем снова 0…-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», — отметил специалист.

Ильин добавил, что на предстоящей неделе ожидается потепление до +5 градусов. Во вторник и среду пройдут небольшие снегопады.

Синоптик напомнил, что температура в декабре этого года будет аномально теплой.

Ранее синоптик Тишковец сказал, что зима в Центральной России наступит во второй половине декабря.