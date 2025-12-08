Синоптик Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь

«31 декабря в дневные часы ожидается температура от нуля до −5 градусов. Ночью и днем будет идти снег, вечером 31 декабря также небольшой снег местами пройдет. 1 января ночью температура будет от −2 до −7 градусов, а днем снова 0…-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», — отметил специалист.