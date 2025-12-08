Синоптик Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь — с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 — будет снежной, температура воздуха ожидается чуть ниже нуля, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«31 декабря в дневные часы ожидается температура от нуля до −5 градусов. Ночью и днем будет идти снег, вечером 31 декабря также небольшой снег местами пройдет. 1 января ночью температура будет от −2 до −7 градусов, а днем снова 0…-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», — отметил специалист.
Ильин добавил, что на предстоящей неделе ожидается потепление до +5 градусов. Во вторник и среду пройдут небольшие снегопады.
Синоптик напомнил, что температура в декабре этого года будет аномально теплой.
Ранее синоптик Тишковец сказал, что зима в Центральной России наступит во второй половине декабря.