Khaosod: Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде

По меньшей мере один военнослужащий погиб в результате атаки Камбоджи на военную базу Анупонг в Таиланде, сообщила газета Khaosod со ссылкой на таиландские Вооружённые силы.
Ещё двое представителей армии получили ранения. После таиландская сторона подняла в воздух истребители F-16, чтобы нанести ими ответные удары.
Камбоджийское издание Khmer Times, в свою очередь, опровергло версию таиландской, утверждая, что именно войска Таиланда открыли огонь на границе первыми.
Ранее, 7 декабря, армия Таиланда рекомендовала населению четырёх провинций, граничащих с Камбоджей, эвакуироваться в связи с опасностью обострения конфликта. Людям посоветовали покинуть дома и укрыться в убежищах.
Напомним, это уже не первый конфликт между Таиландом и Камбоджей. В июле между странами начались боевые действия, которые продолжались пять дней. В результате конфликта погибли свыше 40 человек. Также была проведена массовая эвакуация населения.
Таиланд обвинил Камбоджу в попытке вторжения. Таиландские власти уточнили, что камбоджийские военные вошли на территорию провинции Трат, но их отбросили обратно.
В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. Кроме того, глава Белого дома выразил соболезнования народу Таиланда. Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.