Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Khaosod: Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде

В Таиланде сообщили, что подняли истребители F-16, чтобы нанести удары в ответ на атаку со стороны Камбоджи.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере один военнослужащий погиб в результате атаки Камбоджи на военную базу Анупонг в Таиланде, сообщила газета Khaosod со ссылкой на таиландские Вооружённые силы.

Ещё двое представителей армии получили ранения. После таиландская сторона подняла в воздух истребители F-16, чтобы нанести ими ответные удары.

Камбоджийское издание Khmer Times, в свою очередь, опровергло версию таиландской, утверждая, что именно войска Таиланда открыли огонь на границе первыми.

Ранее, 7 декабря, армия Таиланда рекомендовала населению четырёх провинций, граничащих с Камбоджей, эвакуироваться в связи с опасностью обострения конфликта. Людям посоветовали покинуть дома и укрыться в убежищах.

Напомним, это уже не первый конфликт между Таиландом и Камбоджей. В июле между странами начались боевые действия, которые продолжались пять дней. В результате конфликта погибли свыше 40 человек. Также была проведена массовая эвакуация населения.

Таиланд обвинил Камбоджу в попытке вторжения. Таиландские власти уточнили, что камбоджийские военные вошли на территорию провинции Трат, но их отбросили обратно.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. Кроме того, глава Белого дома выразил соболезнования народу Таиланда. Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше