Жители Иркутской области увидят редчайшее соединение планет в 2026 году

Подобное тесное соединение происходило за последние 500 лет всего три раза — в 1669, 1682 и 1968 годах. А в текущем тысячелетии его можно будет увидеть лишь четыре раза: в январе 2026 года, затем в 2267, 2324 и, наконец, в 2623 году. Вероятность совпадения такого события с конкретным календарным днем, например с Рождеством, составляет примерно раз в 20 тысяч лет.