Жители Иркутской области увидят редчайшее соединение планет в 2026 году

В январе 2026 года жители Иркутской области смогут наблюдать необычное астрономическое событие. На небе произойдет редкое соединение сразу двух планет — Венеры и Марса — с Солнцем. Они сойдутся в одну точку с разницей всего около одного градуса. Об этом КП-Иркутск сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Это явление, когда четыре небесных тела выстраиваются в одну линию, случается крайне редко. В рождественскую ночь с 6 на 7 января угловое расстояние между планетами и Солнцем составит примерно 1,2 градуса, а 8 января сократится до менее одного градуса, — рассказывают в лаборатории.
Подобное тесное соединение происходило за последние 500 лет всего три раза — в 1669, 1682 и 1968 годах. А в текущем тысячелетии его можно будет увидеть лишь четыре раза: в январе 2026 года, затем в 2267, 2324 и, наконец, в 2623 году. Вероятность совпадения такого события с конкретным календарным днем, например с Рождеством, составляет примерно раз в 20 тысяч лет.
Уже сейчас обе планеты начали приближаться к Солнцу с разных сторон. К новогодней ночи расстояние сократится до 2−3 градусов, а пик сближения придется на 6−8 января. Вслед за этим, во второй половине месяца, произойдет еще одно редкое событие — соединение с Солнцем уже трех планет: Венеры, Марса и Меркурия. Следующего подобного «тройного» соединения придется ждать до июня 2235 года.
