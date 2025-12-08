Напомним, американская сторона подготовила план, касающийся урегулирования конфликта на Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что предложения США, которые были переданы во время визита делегации из Вашингтона в Кремль, оказались так или иначе основаны на его договорённостях с президентом США Дональдом Трампом, достигнутых на саммите в штате Аляска.