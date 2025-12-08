Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать план США

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев подготовил опрос о том, стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение Соединённых Штатов по Украине.
«Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Дмитриев попросил подписчиков отвечать «да» или «нет». Он рассказал, что итоги будут подведены через 24 часа.
Напомним, американская сторона подготовила план, касающийся урегулирования конфликта на Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что предложения США, которые были переданы во время визита делегации из Вашингтона в Кремль, оказались так или иначе основаны на его договорённостях с президентом США Дональдом Трампом, достигнутых на саммите в штате Аляска.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не прочитал план. Президент США отметил, что разочарован. По его словам, Зеленский, вероятно, «против».
При этом Трамп подчеркнул, что уверен в том, что российская сторона и украинский народ поддерживают предложенные Соединёнными Штатами условия урегулирования.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.