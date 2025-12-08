Вице-спикер Госдумы предложил ввести 13-ю зарплату для медиков и учителей

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников.
В обращении на имя министра труда Антона Котякова парламентарий предложил установить для сотрудников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования гарантированную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада по итогам года.
Выплата должна производиться за счет бюджетных средств при условии выполнения трудовых обязанностей и отсутствия дисциплинарных взысканий. По мнению Чернышова, эта мера поможет повысить престиж профессий и укрепить кадровый потенциал в социально значимых сферах.
— Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан, — цитирует Чернышова РИА Новости.
Ранее депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в правительство законопроект, предлагающий установить ежемесячную надбавку к пенсии для сотрудников МВД с 20-летним стажем службы. Размер надбавки составит 50 процентов от назначенного пенсионного пособия.