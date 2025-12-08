Профайлер Панкратов: Долина находится в сильном стрессе на фоне хейта

Российская певица Лариса Долина находится в сильном стрессовом и тревожном состоянии после обрушившейся на нее волны хейта из-за квартиры, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.
Таким образом специалист прокомментировал видеозапись, на которой запечатлено первое выступление Долиной после волны негативных комментариев в ее сторону из-за судебного процесса за жилье.
Напомним, весной 2025 года столичный Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице квартиры.
Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила aif.ru, что собирается подать жалобу в Верховный Суд.
6 декабря Долина выступила на концерте «Песня года-2025». Зрители отметили, что артистка была зажатой и почти не двигалась, для выступления она выбрала полностью черный наряд.
«На видео плечи чуть вперёд и подняты — это древний защитный механизм, направленный на защиту жизненно важных органов грудной клетки и шеи. То есть такая поза является индикатором крайне высокого уровня тревоги. Организм готовится к гипервентиляции как части стресс-ответа. Скрещивание рук, прижимание локтей к телу интерпретируется как защитно-оборонительная поза. Это классический диссоциативный эпизод, как реакция на невыносимую реальность. На выступлении она словно “не присутствует”, функционирует автоматически», — отметил эксперт.
Ранее Панкратов отметил, что на первом концерте после волны хейта Долина едва сдерживала слезы.