Профайлер Панкратов: Долина находится в сильном стрессе на фоне хейта

«На видео плечи чуть вперёд и подняты — это древний защитный механизм, направленный на защиту жизненно важных органов грудной клетки и шеи. То есть такая поза является индикатором крайне высокого уровня тревоги. Организм готовится к гипервентиляции как части стресс-ответа. Скрещивание рук, прижимание локтей к телу интерпретируется как защитно-оборонительная поза. Это классический диссоциативный эпизод, как реакция на невыносимую реальность. На выступлении она словно “не присутствует”, функционирует автоматически», — отметил эксперт.