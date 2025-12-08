Объяснено, как мошенники в РФ активизировались перед праздниками

Эксперты фиксируют резкий рост попыток обмана россиян в декабре. Преступники используют подменные сайты, фиктивные уведомления и вирусные ссылки, чтобы получить доступ к персональным данным и деньгам граждан.
По данным ведущего эксперта по информационной безопасности Илоны Коковой, распространяются схемы с фальшивыми маркетплейсами, где обещают завышенные скидки, а также сообщения якобы от служб доставки с требованием повторной оплаты. Пользователям рассылают уведомления о несуществующих штрафах и долгах. Увеличилось число «романтических» афер в сервисах знакомств. Отмечены и рассылки вредоносных ссылок под видом посланий «от тайного Санты».
Эксперты указывают, что жертвами чаще становятся занятые и уверенные в себе люди, которые по невнимательности переходят по ссылкам и сообщают личные данные. Цель всех подобных действий — хищение средств и доступ к персональной информации.
Рекомендуется не открывать подозрительные сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам. Ранее сообщалось о крупном случае мошенничества в Москве, где у пенсионера похитили более 48 млн рублей, угрожая уголовным преследованием.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.