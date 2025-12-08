Объяснено, как мошенники в РФ активизировались перед праздниками

По данным ведущего эксперта по информационной безопасности Илоны Коковой, распространяются схемы с фальшивыми маркетплейсами, где обещают завышенные скидки, а также сообщения якобы от служб доставки с требованием повторной оплаты. Пользователям рассылают уведомления о несуществующих штрафах и долгах. Увеличилось число «романтических» афер в сервисах знакомств. Отмечены и рассылки вредоносных ссылок под видом посланий «от тайного Санты».