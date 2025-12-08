Астроном Киселев объяснил, почему Ави Леб считает 3I/ATLAS кораблем

Профессор из Гарварда Ави Леб любую новую информацию о межзвездном объекте 3I/ATLAS трактует в пользу своей версии о том, что это посланник инопланетного разума. Почему ученый продолжает придерживаться своей гипотезы, объяснил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
По словам эксперта, за профессором не стоят какие-либо заинтересованные именно в такой трактовке группы.
«На данный момент нет никаких доказательств того, что за профессором Лебом стоит какая-либо организация или группа лиц, продвигающая определенную повестку. Его заявления исходят от него самого как от ученого. Однако, как и в любом научном или общественном явлении, его идеи могут находить отклик и поддержку у других людей, которые разделяют его взгляды или заинтересованы в подобных исследованиях», — отметил он.
Киселев обратил внимание на то, что Ави Леб в своей основной области исследований (астрофизика, космология, черные дыры) является признанным и уважаемым ученым с множеством значимых публикаций и вкладом в науку, но при этом считает спорной личностью.
«Его резкое и активное продвижение гипотез об искусственном происхождении межзвездных объектов, таких как Оумуамуа и 3I/ATLAS, вызывает скептицизм и серьезную критику со стороны множества его американских коллег и российских ученых. Учёный возглавляет проект Galileo, изучающий возможные техносигнатуры внеземных цивилизаций. Леб не раз заявлял о возможности существования инопланетных технологий. Например, учёный ранее утверждал, что метеорит IM1, упавший у берегов Папуа — Новой Гвинеи в 2014 году, может быть обломком инопланетного корабля. Но последующая экспертиза показала, что это просто частицы сформировавшиеся в Солнечной системе, а не извне», — сказал Киселев.
Российский астроном подчеркнул, что Леб часто оказывается в роли «белой вороны» в научном сообществе, отстаивая свои идеи, даже когда они идут вразрез с общепринятыми. Некоторые коллеги гарвардского профессора считают, что что его очень громкие заявления могут создавать ложные ожидания у общественности — внушить людям про теорию заговора о существовании инопланетян, которая ничем не подтверждена.