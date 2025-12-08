Астроном Киселев объяснил, почему Ави Леб считает 3I/ATLAS кораблем

«На данный момент нет никаких доказательств того, что за профессором Лебом стоит какая-либо организация или группа лиц, продвигающая определенную повестку. Его заявления исходят от него самого как от ученого. Однако, как и в любом научном или общественном явлении, его идеи могут находить отклик и поддержку у других людей, которые разделяют его взгляды или заинтересованы в подобных исследованиях», — отметил он.