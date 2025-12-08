Популярный у россиян налоговый вычет может увеличиться в 2,5 раза: вот что предложили в Госдуме

В Государственной думе предложили увеличить не менявшийся 11 лет налоговый вычет при покупке квартиры. Законотворцы предлагают увеличить его в 2,5 раза. С инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет ТАСС.
В настоящее время действует норма, согласно которой максимальный размер имущественного налогового вычета составляет два миллиона рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и три миллиона рублей — с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно.
Депутат уверен, что действующие нормы устарели современным реалиям не соответствуют. Размеры выплат необходимо корректировать в сторону увеличения.
«Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — заявил Миронов.
Отмечается, что налоговые вычеты с процентов по ипотеке и с приобретения недвижимости можно суммировать до 650 тысяч рублей — они не зависят друг от друга. Возможность получить налоговый вычет на покупку квартиры предоставляется гражданину один раз в жизни.
Накануне в российском парламенте выступили с другим предложением относительно налоговых вычетов. На этот раз депутаты предлагают ввести социальный налоговый вычет на приобретение товаров для детей в возрасте до трёх лет, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми.
А до этого предлагалось ввести налоговый вычет для тех, кто ведет здоровый образ жизни и прошел диспансеризацию с хорошими результатами.
Напомним, в России действует около десятка налоговых вычетов: стандартные, имущественные, социальные. Они нужны государству, чтобы стимулировать правильное поведение граждан: покупать жилье, заводить детей, а также учиться и вовремя лечиться. Сайт KP.RU собрал полную информацию о вычетах и представил ее читателям.