Популярный у россиян налоговый вычет может увеличиться в 2,5 раза: вот что предложили в Госдуме

Накануне в российском парламенте выступили с другим предложением относительно налоговых вычетов. На этот раз депутаты предлагают ввести социальный налоговый вычет на приобретение товаров для детей в возрасте до трёх лет, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми.