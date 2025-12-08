Чемпионка мира Салтанат Меденова вернулась в Омск с четвертым титулом Ррссии

Четырехкратная чемпионка России по боксу Салтанат Меденова вернулась в Омск после победы на национальном первенстве в Уфе. В весовой категории до 81 кг она третий год подряд завоевала золотую медаль. Об этом рассказали 8 декабря в минспорта.
«Встречали сегодня Салтанат Меденову, она 4-й раз стала чемпионкой России, добавив еще одну знаковую победу в свою копилку. Хочу отметить, что она также действующая чемпионка мира, но уверен, что на достигнутом не остановится», — отметил заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Зданович.
Фото: Стас Синявский.
Сама Салтанат призналась, что в 2025 году ответственность была выше из-за престижного статуса.
«Выиграть было чуть труднее, чем обычно, я волновалась на капельку больше, потому что в этом году стала чемпионкой мира, а боксировать, имея за плечами этот титул, ответственнее. Мне очень радостно, что у меня все получилось», — призналась омичка.
В январе Салтанат ждут сборы с национальной командой и подготовка к международным стартам, в том числе к чемпионату Европы.
